Видеофакт: Добровольцы из Якутии помогают восстановить школу в Кировское

⚡️Средняя школа № 2 города в г. Кировское (восстанавливают специалисты Республики Саха (Якутия): – замена внутренних инженерных систем 1700 м.п.

– внутренняя и наружная отделка 442 м2

– замена кровли 3000 м.кв. Напоминаем, что 12 июня Якутия подписала соглашение о взаимодействии с городом Кировское. Республика Саха (Якутия) поможет в восстановлении инфраструктуры города Кировское и его подготовке к зиме. Уточнялось, что Якутия планирует оказывать помощь городу Кировское как минимум в течение трех лет.

Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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