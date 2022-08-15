15.08.2022
23:41
51
Якутия
Видеофакт: Добровольцы из Якутии помогают восстановить школу в Кировское
⚡️Средняя школа № 2 города в г. Кировское (восстанавливают специалисты Республики Саха (Якутия):
– замена внутренних инженерных систем 1700 м.п.
– внутренняя и наружная отделка 442 м2
– замена кровли 3000 м.кв.
Напоминаем, что 12 июня Якутия подписала соглашение о взаимодействии с городом Кировское. Республика Саха (Якутия) поможет в восстановлении инфраструктуры города Кировское и его подготовке к зиме. Уточнялось, что Якутия планирует оказывать помощь городу Кировское как минимум в течение трех лет.
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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