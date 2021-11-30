30.11.2021
12:57
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Происшествия

Видеофакт: В Якутске девушка отбивается от стаи собак

Телеграмм канал YKT.TOP опубликовал видео, которое прислали читатели. На нем запечатлено, как девушка отбивается от стаи бродячих собак, которые валят ее на землю, рвут подол. Она мужественно отбивается сумкой, встает, защищается от рвущих ее одежду псин. Утверждается, что происходит этот инцидент на территории АГАТУ в Якутске. Видео обрывается, и непонятно, чем закончилось нападение собак на человека. Надеемся, что девушка не получила тяжелые травмы…

Фото: Телеграмм канал YKT.TOP
Источник: Телеграмм канал YKT.TOP
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