Видеофакт: Дети играют на льду возле 203 микрорайона в Якутске

На набережной 203 микрорайона замечены дети, которые играли на тонком льду. Всем родителям необходимо провести со своими детьми беседу о правилах соблюдения безопасности! — сообщает тгк @exostolicy

Источник: тгк @exostolicy

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