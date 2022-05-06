06.05.2022
21:24
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Происшествия

Видеофакт: Дети играют на льду возле 203 микрорайона в Якутске

На набережной 203 микрорайона замечены дети, которые играли на тонком льду. Всем родителям необходимо провести со своими детьми беседу о правилах соблюдения безопасности! — сообщает тгк @exostolicy

Источник: тгк @exostolicy

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