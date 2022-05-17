17.05.2022
21:43
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Якутск

Видеофакт: Дети громят новую спортивную площадку в Якутске

Дети ломают скамейки на новой спортивной площадке в Якутске. Целенаправленно и с недетским упорством. «Молодые вандалы!» — говорит автор видео. тгк @djiikey

Фото: тгк @djiikey
Источник: тгк @djiikey

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