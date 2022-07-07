07.07.2022
20:05
96
Якутск
Видеофакт: демонтаж памятника Ленина в Якутске
Бригада строителей демонтирует памятник Ильичу с ремонтируемой площади Ленина в Якутске. «Сам хоть и не коммунист до мозга костей, но выполняю работу, за которую взялись. Придется дедушку временно убрать на территорию базы. Очень много бетона и гранита, даже под землей» — рассказывает бригадир, сообщает тгк @djiikey
Фото: тгк @djiikey
Источник: тгк @djiikey
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