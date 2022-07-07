Видеофакт: демонтаж памятника Ленина в Якутске

Бригада строителей демонтирует памятник Ильичу с ремонтируемой площади Ленина в Якутске. «Сам хоть и не коммунист до мозга костей, но выполняю работу, за которую взялись. Придется дедушку временно убрать на территорию базы. Очень много бетона и гранита, даже под землей» — рассказывает бригадир, сообщает тгк @djiikey

Фото: тгк @djiikey Источник: тгк @djiikey

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