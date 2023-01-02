02.01.2023
09:07
437

Происшествия

Видеофакт: Дедушка Мороз устал…

 Дед Мороз так устал после новогодней ночи, что прилег отдохнуть на обочине в 30-градусный мороз. К счастью, беднягу заметили автомобилисты и разбудили.

Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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