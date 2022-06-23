23.06.2022
14:27
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Спорт

Видеофакт: Церемония установки Сэргэ Мадьыны

Сегодня в местности Ус Хатын состоялась церемония установки Сэргэ Мадьыны👏🏼

Мастер сэргэ — Федор Макаров.

Фото: Минспорт Якутии
Источник: Минспорт Якутии

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