23.06.2022
14:27
212
Спорт
Видеофакт: Церемония установки Сэргэ Мадьыны
Сегодня в местности Ус Хатын состоялась церемония установки Сэргэ Мадьыны👏🏼
Мастер сэргэ — Федор Макаров.
Фото: Минспорт Якутии
Источник: Минспорт Якутии
#Видеофакт: Церемония установки «Сэргэ Мадьыны»#минспорт Якутии#республика саха (якутия)#сэргэ Мадьыны#Якутия
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