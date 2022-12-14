Видеофакт: что вытворяют водители на проспекте Ленина!

На проспекте Ленина, 3 в Якутске из-за ремонта дороги машины ездят по тротуару. При этом считают, что у них преимущество перед пешеходами — ездят на хорошей скорости. Так сбить пешехода недолго в таком тумане… Видео тгк Новости Якутии.

Источник: тгк Новости Якутии

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