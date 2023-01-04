Видеофакт: Что-то пошло не так…

Так встретили Новый год жители 16 квартала в Якутске. Во время праздничного салюта что то пошло не так и случился большой ба-бах. К счастью никто не пострадал, сообщает тгк t.me/djiikey

Источник: t.me/djiikey

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