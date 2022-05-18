18.05.2022
19:23
196

Происшествия

Видеофакт: что горит в Якутске?

Что то горит в районе улиц Автодорожная и Красильникова. Дым столбом — видно издалека. Видео на тгк КримЯкутия. Пока сообщений от МЧС не поступало

Фото: Телеграм
Источник: Телеграм

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