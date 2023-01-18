18.01.2023
00:21
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Происшествия

Видеофакт: Что это было? Странное ДТП с участием автомобилей ГИБДД😮😲

Что произошло на дороге? В два автомобиля ГИБДД, преграждавших дорогу, врезалась машина, видеорегистратор которой запечатлел весь инцидент. Туман, мороз…
Как утверждает тгк DPSYKT.14, разместив это видео, «некомпетентность сотрудников ГИБДД РС(Я) привела к таким масштабным последствия ДТП…»
Официальных сообщений от Госавтоинспекции Якутии не поступало.

Источник: тгк DPSYKT.14

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