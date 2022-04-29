29.04.2022
18:29
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Происшествия

Видеофакт: ЧП! Утопили КамАЗ…

Утопили КамАЗ… Олекминский район, с.Бирюк, 29апреля 2022 г., сообщает @dpsykt14

Источник: @dpsykt14
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