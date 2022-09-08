08.09.2022
10:48
622

Происшествия

Видеофакт: ЧП на лодочной станции Якутска!

ЧП на лодочной станции Якутска: из-за штормового ветра оборвало вип-причал. Всех судовладельцев просят приехать и поставить катера на берег.


Фото: видео - @crimyakutiaru
Источник: @crimyakutiaru

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