07.06.2022
21:12
1142
Происшествия
Видеофакт: четверо на одного
Четверо пристали к водителю иномарки в Якутске. Что случилось дальше смотрим на видео @dtp_ykt
Источник: @dtp_ykt
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