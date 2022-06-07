07.06.2022
21:12
1142

Происшествия

Видеофакт: четверо на одного

Четверо пристали к водителю иномарки в Якутске. Что случилось дальше смотрим на видео @dtp_ykt

Источник: @dtp_ykt

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