17.05.2022
21:58
978

Происшествия

Видеофакт: человек выпал с верхнего этажа в Якутске!

Человек выпал с верхних этажей жилого дома в Якутске. О состоянии пострадавшего не сообщается. тгк Новости Якутии

Источник: тгк Новости Якутии

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