17.05.2022
21:58
978
Происшествия
Видеофакт: человек выпал с верхнего этажа в Якутске!
Человек выпал с верхних этажей жилого дома в Якутске. О состоянии пострадавшего не сообщается. тгк Новости Якутии
Источник: тгк Новости Якутии
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