12.02.2022
17:43
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Погода

Видеофакт: Быку холода отпилили рог — ждем весну!


С сегодняшнего дня зима теряет свою силу! Весне быть🌞 — сообщает Инстаграм Дворца детского творчества Якутска, где сегодня торжественно отпилили первый рог у снежной фигуры Быка холода.

По якутским преданиям, 14 октября Бык холода выходит из Ледовитого океана и с этого дня начинается зима. И так, до 8 января у него отрастают и заостряются рога, усиливая морозы. 31 января рога начинают притупляться, морозы ослабевают.

А сегодня, 12 февраля, у него ломается первый рог и прекращаются крепкие морозы. Второй рог отпадает 24 февраля, морозный период полностью закончится. Через некоторое время после этого у Быка отваливается голова и наступает весна.

Фото: @ddt.yakutsk
Источник: @ddt.yakutsk
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