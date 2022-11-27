27.11.2022
23:39
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Конкурс

Видеофакт: Буквально вырвал победу зубами!

В сельском конкурсе боотуров победу одержал Иван Дьячковский, пронеся на зубах целый мешок с отрубями на дистанции около 30 метров. Победителю вручили блок патронов.

Фото: Соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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