Видеофакт: Буквально вырвал победу зубами!

В сельском конкурсе боотуров победу одержал Иван Дьячковский, пронеся на зубах целый мешок с отрубями на дистанции около 30 метров. Победителю вручили блок патронов.

Фото: Соцсети Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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