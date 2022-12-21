21.12.2022
14:24
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Общество

Видеофакт: Брошенные позиции ВСУ

Военкоры из Якутии засняли брошенные позиции ВСУ в зоне проведения специальной операции.

Ребята из инженерных войск проводят разминирование территории. Передают привет Верхневилюйскому улусу, говорят, что настроение боевое.

Фото: видео-Военкоры Якутии
Источник: Военкоры Якутии

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