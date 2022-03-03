03.03.2022
20:43
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Общество

Видеофакт: автопробег в поддержку ЛНР и ДНР

Автопробег в поддержку признания ЛНР и ДНР прошел в Олекминске, сообщает тгк Якутия-24

Фото: Якутия24
Источник: Якутия 24
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