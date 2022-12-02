02.12.2022
20:32
730

Якутск

Видеофакт: автопереправа через Лену сегодня — трясет!

Видео: вот так сейчас на автомобилях переправляются через Лену. Трясет на узабах, но зато на своем транспорте, не надо никого ждать и платить…

Источник: Whatsapp

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх