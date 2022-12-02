02.12.2022
20:32
730
Якутск
Видеофакт: автопереправа через Лену сегодня — трясет!
Видео: вот так сейчас на автомобилях переправляются через Лену. Трясет на узабах, но зато на своем транспорте, не надо никого ждать и платить…
Источник: Whatsapp
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