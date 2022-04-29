29.04.2022
16:01
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Происшествия

Видеофакт: Автомобиль «шлепнул» пешехода в Якутске

Телеграм-канал КРИМЯКУТИЯ опубликовал видео, в котором машина совершает наезд на пешехода. Судя по кадрам, конфликт закончился возмущением со стороны пешехода.

Пользователи сети возмущаются и требуют лишить прав невнимательных водителей, а также вспоминают подобные случаи из жизни.

Источник: https://t.me/crimyakutiaru
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