13.12.2022
18:27
958
Происшествия
Видеофакт: Авария в центре Якутске
Коммунальная авария возле дома по пр.Ленина 9/3 в Якутске. Видео тгк КримЯкутия
Источник: тгк КримЯкутия
Один комментарий на «Видеофакт: Авария в центре Якутске»
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