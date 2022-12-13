13.12.2022
18:27
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Происшествия

Видеофакт: Авария в центре Якутске

Коммунальная авария возле дома по пр.Ленина 9/3 в Якутске. Видео тгк КримЯкутия

Источник: тгк КримЯкутия
Один комментарий на «Видеофакт: Авария в центре Якутске»
  1. Александр 13.12.2022 20:31

    Воздушник…

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