Видеофакт: Авария на гонках в Чурапче

Видео инцидента на соревнованиях Хаар Айан. Сообщают, что перевернулась машина женского экипажа соревнованиях Хаар Айан, которые проходят сегодня в Чурапче. Надеемся с девушками все хорошо Видео от подписчика @sakhapress1

Источник: тгк @sakhapress1

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