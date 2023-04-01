01.04.2023
20:39
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Происшествия

Видеофакт: Авария на гонках в Чурапче

Видео инцидента на соревнованиях Хаар Айан. Сообщают, что перевернулась машина женского экипажа соревнованиях Хаар Айан, которые проходят сегодня в Чурапче. Надеемся с девушками все хорошо

Видео от подписчика @sakhapress1

Источник: тгк @sakhapress1

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