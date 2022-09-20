Ан-24 сел с отказавшим левым двигателем

Самолет Ан-24 «Полярных авиалиний» долетел до Якутска на одном работающем двигателе.

19 сентября при выполнении регулярного пассажирского рейса по маршруту «Усть-Куйга – Якутск», у самолета Ан-24 произошли неполадки с левым двигателем.

В авиакомпании отметили, что несмотря на это, в 17:55 самолет совершил благополучную посадку в аэропорту Якутска. Экипаж и пассажиры не пострадали. Территориальное управление Росавиации проводит проверку по данному факту.

Как пишут в соцсетях пассажиры воздушного судна, самолет летел почти два часа только с одним работающим двигателем. Экипаж показал свой высокий профессионализм, посадив судно на одном исправном двигателе.

Об этом «КП – Якутия» сообщили в пресс-службе авиакомпании «Полярные авиалинии», которой принадлежит воздушное судно.

Видео из окна того самого самолета рассылается пассажиром по ватсап. Официальной версии от властей пока нет.