23.09.2022
15:17
740
Общество
Видеофакт: Алдан провожает мобилизованных ❤
Отправка в Алдане — передает телеграм-канал ykt_top.
Фото: https://t.me/ykt_top
Источник: https://t.me/ykt_top
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