22.03.2023
07:59
731
Экология
Видеофакт: Айылҕа биир дьикти көстүүтэ
Сунтаар Күндэйэтин Куччугуй күөлүгэр ойбон тэспиттэригэр, муус анныттан гаас тахсыбыт. Ити айылҕа уонна физика сокуона диэххэ сөп. Кыһын муус анныгар салгын киирбэт да, тахсыбат да буолан, метан гаас үөскүүр үгэстээх. Чуолаан, кыра күөллэргэ. Балык баччаларга ол иһин атар. Онон, куйуур буортутунааҕар туһата элбэх. Күөллэргэ салгын (кислород) киллэрэр.
Источник: Kyym.ru
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