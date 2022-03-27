27.03.2022
13:03
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Культура

Видеофакт: Айсен Николаев учится играть на кыл-кылысах

Артисты ансамбля якутской музыки «Кыл Саха» Дьулустаан Никифоров и Анна Томская в рамках грандиозного молодежного фестиваля «Muus uSTAR», провели мастер-класс для желающих научится играть на национальном инструменте — кыл-кылысахе. Среди них были: Ил Дархан Айсен Николаев, министр культуры и духовного развития Юрий Куприянов, заместитель министра Марина Силина, гости из Москвы и Санкт-Петербурга и т.д.

Музыканты отметили, что все были невероятно доброжелательными и позитивными.

Кыл-кылысах — якутский национальный струнно-смычковый инструмент со струнами из конских волос.

Фото: ЯСИА.
Источник: SakhaLife.Ru
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