19.07.2022
22:20
700

Общество

Видеофакт: А вам слабо?

А вы сможете косить, как эта бабушка?

Источник: Соцсети

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