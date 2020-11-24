Видеофакт: 880 мамонтовых бивней вывезли из Якутии в одном контейнере

Следователями Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу окончено предварительное следствие по уголовному делу в отношении двоих жителей города Якутска. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

«В ходе расследования установлено, что обвиняемые организовали на территории Республики Саха (Якутия) незаконные сбор и скупку бивней мамонта у нелегальных заготовителей. Они приобрели свыше 4,5 тонны палеонтологических материалов и пытались придать им видимость законного происхождения при помощи подложных документов. Фигуранты утверждали, что бивни якобы приобретены у родовых общин коренных малочисленных народов Севера, которые собрали их на основании лицензионных разрешений.

В декабре 2017 г. они попытались вывезти нелегально добытый товар за пределы России. Однако эта попытка была пресечена сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Согласно выводам проведенной в рамках следствия экспертизы, 880 бивней мамонта и их фрагментов представляют интерес для науки и являются культурными ценностями. Их стоимость составляет 62 миллиона рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.