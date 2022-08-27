Видеофакт: 76-летний спортсмен не поддался молодым

Его не победить: 76-летний Петр Наумов — «Күүстээх Бүөккэ» вновь проверяет молодежь на прочность 76-летний чемпион мира по армрестлингу дал мастер-класс молодым ребятам в Верхневилюйском улусе. Берите пример! Видео опубликовано тгк AIDAAN today Z

Источник: тгк AIDAAN today Z

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