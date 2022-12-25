25.12.2022
10:19
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Культура

Видеоархив НВК: «Мисс Якутия — 2002»

Якутия славится не только алмазами и пушниной, но и очень красивыми девушками. Начиная с 1996 года в республике проходит конкурс красоты «Мисс Якутия», первым организатором был театр-мод «Айы-Куо».

Тогда титул первой красавицы достался 17-летней Алене Алексеевой. Девушка на тот момент была студенткой факультета иностранных языков ЯГУ.

НВК Саха опубликовали архивное видео «Мисс Якутия-2002»

В видео:

  • интервью с победительницей Надеждой Васильевой 👑
  • Выход в купальниках.🔥🔥🔥
  • Награждение.

Источник: телеграм — канал Архив НВК Саха

Один комментарий на «Видеоархив НВК: «Мисс Якутия — 2002»»
  1. Алена 25.12.2022 11:40

    Не поняла про ошибку, так в красном мисс 2001 года, передала корону мисс 2002 года в чёрном и подпись правильная же получается.

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