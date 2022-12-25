25.12.2022
10:19
616
Культура
Видеоархив НВК: «Мисс Якутия — 2002»
Якутия славится не только алмазами и пушниной, но и очень красивыми девушками. Начиная с 1996 года в республике проходит конкурс красоты «Мисс Якутия», первым организатором был театр-мод «Айы-Куо».
Тогда титул первой красавицы достался 17-летней Алене Алексеевой. Девушка на тот момент была студенткой факультета иностранных языков ЯГУ.
НВК Саха опубликовали архивное видео «Мисс Якутия-2002»
В видео:
- интервью с победительницей Надеждой Васильевой 👑
- Выход в купальниках.🔥🔥🔥
- Награждение.
Источник: телеграм — канал Архив НВК Саха
Один комментарий на «Видеоархив НВК: «Мисс Якутия — 2002»»
Добавить комментарий Отменить ответ
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
25.12.2022
0
127
25.12.2022
0
112
25.12.2022
1
157
25.12.2022
1
589
25.12.2022
0
288
25.12.2022
0
275
25.12.2022
0
3062
25.12.2022
0
761
24.12.2022
1
3851
24.12.2022
0
348
24.12.2022
0
485
24.12.2022
0
821
24.12.2022
0
957
24.12.2022
0
3864
24.12.2022
0
948
24.12.2022
0
673
24.12.2022
0
1142
24.12.2022
0
1015
24.12.2022
0
2735
24.12.2022
0
1514
24.12.2022
0
1429
24.12.2022
0
1291
24.12.2022
1
664
24.12.2022
0
1097
24.12.2022
0
308
24.12.2022
0
716
24.12.2022
0
1372
24.12.2022
0
362
24.12.2022
1
1029
24.12.2022
2
3468
24.12.2022
0
721
24.12.2022
0
5827
24.12.2022
0
382
24.12.2022
0
2081
24.12.2022
1
2058
24.12.2022
0
565
24.12.2022
0
1086
24.12.2022
0
554
24.12.2022
0
1263
24.12.2022
0
390
24.12.2022
0
2230
24.12.2022
0
1437
24.12.2022
0
2700
23.12.2022
0
680
23.12.2022
0
1585
23.12.2022
0
1392
23.12.2022
0
1977
23.12.2022
0
686
23.12.2022
0
517
23.12.2022
0
1300
23.12.2022
0
3013
23.12.2022
0
4438
23.12.2022
0
374
23.12.2022
0
552
23.12.2022
0
437
23.12.2022
0
551
23.12.2022
14
9328
23.12.2022
0
465
23.12.2022
0
453
23.12.2022
0
481
23.12.2022
0
611
23.12.2022
0
619
23.12.2022
0
466
23.12.2022
0
457
23.12.2022
1
5979
23.12.2022
0
450
ТОП НОВОСТИ
23.12.2022
Лучший комментарий
13
50706
22.12.2022
0
17809
23.12.2022
0
14090
22.12.2022
0
13428
19.12.2022
1
9361
23.12.2022
14
9334
20.12.2022
2
8492
22.12.2022
2
8402
21.12.2022
0
6866
Не поняла про ошибку, так в красном мисс 2001 года, передала корону мисс 2002 года в чёрном и подпись правильная же получается.