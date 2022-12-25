Видеоархив НВК: «Мисс Якутия — 2002»

Якутия славится не только алмазами и пушниной, но и очень красивыми девушками. Начиная с 1996 года в республике проходит конкурс красоты «Мисс Якутия», первым организатором был театр-мод «Айы-Куо».

Тогда титул первой красавицы достался 17-летней Алене Алексеевой. Девушка на тот момент была студенткой факультета иностранных языков ЯГУ.

НВК Саха опубликовали архивное видео «Мисс Якутия-2002»

В видео:

интервью с победительницей Надеждой Васильевой 👑

Выход в купальниках.🔥🔥🔥

Награждение.



Источник: телеграм — канал Архив НВК Саха