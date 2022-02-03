Видеообращение якутянки Зои Полуниной, участницы зимней Олимпиаде-2010

С началом XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине в интернете заметно возрос интерес якутян к главному спортивному событию планеты. Якутия всегда была спортивной республикой, поэтому мы подготовили для вас мотивирующее видео о единственной спортсменке из Якутии, участвовавшей в зимней Олимпиаде Зое Полуниной из Нерюнгри. Спортсменка защищала в 2010 году хоккейные ворота сборной России на Олимпийских играх в Ванкувере. Сейчас Зоя Полунина работает заместителем директора департамента Женского футбола в ФК «Зенит». Накануне старта Олимпийских игр в Пекине спортсменка записала свое видеобращение всем жителям республики. Интересно? Смотрите видеоролик!