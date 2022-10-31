31.10.2022
10:30
445
Экология
Видео: Золотую рыбку поймали в Якутии
В якутском селе Тюнгюлю во время мунха местные рыбаки выловили золотую рыбку. Мужики, словно дети, радуются такой удаче. Загадав желание, они отпустили рыбку обратно в водоем, сообщает @yakutia_kp.
Источник: @yakutia_kp
Один комментарий на «Видео: Золотую рыбку поймали в Якутии»
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Загадайте желание такое,чтобы в России,ну хотя бы у нас в Якутии, не стало КОРРУПЦИИ!!! Ведь коррупция дошла до невозможности!!! У народа терпение не резиновое!