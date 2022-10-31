Видео: Золотую рыбку поймали в Якутии

В якутском селе Тюнгюлю во время мунха местные рыбаки выловили золотую рыбку. Мужики, словно дети, радуются такой удаче. Загадав желание, они отпустили рыбку обратно в водоем, сообщает @yakutia_kp.

Источник: @yakutia_kp

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