31.10.2022
10:30
445

Экология

Видео: Золотую рыбку поймали в Якутии

В якутском селе Тюнгюлю во время мунха местные рыбаки выловили золотую рыбку. Мужики, словно дети, радуются такой удаче. Загадав желание, они отпустили рыбку обратно в водоем, сообщает @yakutia_kp.

Источник: @yakutia_kp
Один комментарий на «Видео: Золотую рыбку поймали в Якутии»
  1. Любовь 31.10.2022 11:27

    Загадайте желание такое,чтобы в России,ну хотя бы у нас в Якутии, не стало КОРРУПЦИИ!!! Ведь коррупция дошла до невозможности!!! У народа терпение не резиновое!

    Ответить

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх