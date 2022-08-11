11.08.2022
19:10
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Происшествия

Видео: Жесть! Малыш на самокате среди машин на перекрестке…

Жители 203 микрорайона заметили мальчика, который опасно катается на самокате. Видео подписчика опубликовал тгк Yakutsk News.

Ребенок явно дошкольного возраста, один, без взрослых, да еще на самокате. Куда смотрят родители? — задаются вопросом комментаторы, но больше всего они возмущаются автором видео, который хладнокровно снимает, как малыш катается на самокате среди машин на перекрестке — сердце невольно замирает…

Фото: тгк Yakutsk New
Источник: тгк Yakutsk New

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