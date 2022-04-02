Видео: Женщина из Мариуполя сообщает своим детям из Якутска, что жива, но дом сгорел…

В Телеграме разместили видео, на котором женщина из Мариуполя говорит, что у неё дети в Якутске живут в 202 мкр и передаёт им что жива и здорова, но дом сгорел… Слышно плохо из-за ветра.

«Мы живы, здоровы, кушать пока у нас есть, но только дом сгорел» — говорит ее подруга. Видео тгк КримЯкутия

Беда у людей…