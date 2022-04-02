02.04.2022
11:14
713
Происшествия
Видео: Женщина из Мариуполя сообщает своим детям из Якутска, что жива, но дом сгорел…
В Телеграме разместили видео, на котором женщина из Мариуполя говорит, что у неё дети в Якутске живут в 202 мкр и передаёт им что жива и здорова, но дом сгорел… Слышно плохо из-за ветра.
«Мы живы, здоровы, кушать пока у нас есть, но только дом сгорел» — говорит ее подруга. Видео тгк КримЯкутия
Беда у людей…
Фото: Телеграм
Источник: тгк КримЯкутия
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