Видео: заяц устроил гонки с манипулятором на дороге

Вчера вечером ушастый бегун устроил спринт с манипулятором на Жатайской трассе. «Смотрите, по жатайской заяц бежит. Смотрите, заяц-спортсмен, валит валит!», — сообщает автор видео, опубликовано на тгк @sakhahunter

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