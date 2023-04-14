14.04.2023
19:54
289

Происшествия

Видео: заяц устроил гонки с манипулятором на дороге

Вчера вечером ушастый бегун устроил спринт с манипулятором на Жатайской трассе. «Смотрите, по жатайской заяц бежит. Смотрите, заяц-спортсмен, валит валит!», — сообщает автор видео, опубликовано на тгк @sakhahunter


Источник: тгк @sakhahunter

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх