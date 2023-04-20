20.04.2023
20:54
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Якутия
Видео: Закаты Арктики — прикосновение к бесконечности…
Закаты в Арктике производят впечатление, что мы почти касаемся бесконечности…
Арктика. Булунский район, тгк @MyakArctici. Видео: Леонтьева Оксана
Фото: Леонтьева Оксана
Источник: тгк @MyakArctici
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