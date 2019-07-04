Видео задержания в Якутии лже-сотрудников ГИБДД

Сотрудниками отдела «К» МВД по Республике Саха (Якутия) при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержана организованная группа, которая с конца прошлого года осуществляла мошеннические действия под предлогом оказания помощи в получении и восстановлении водительских удостоверений, при этом злоумышленники представлялись сотрудниками ГИБДД.

Оперативниками установлено, что трое ранее судимых мужчин в возрасте от 27 до 34 лет, для своих преступных целей создавали страницы в различных популярных социальных сетях и размещали в них объявления об оказываемых услугах, связанных с водительскими удостоверениями.

На данный момент установлено, что от действий мошенников пострадали жители Республики Саха (Якутия), Алтайского и Забайкальского краев, Омской области и других регионов страны.

Подозреваемые вступали с потенциальными жертвами в переписку, затем общение осуществлялось через мобильную связь. Потерпевшим сообщалось о необходимости оплатить услуги за приобретение, либо восстановление водительских удостоверений на указанные реквизиты банковских карт. При этом злоумышленники заверяли своих жертв о том, что вся работа проводится официально сотрудниками ГИБДД с внесением в базу данных. После чего денежные средства в размере от 20 000 до 55 000 рублей по несколько раз переводились с одних банковских карт на другие и только после этого поступали на реальные счета подозреваемых. Потерпевшим сообщалось, что после оплаты они должны будут подойти в подразделения ГИБДД для фотографирования и получения водительского удостоверения.

Таким образом, подозреваемые похитили у потерпевших из разных регионов страны свыше 500 000 рублей.

На данный момент собрано свыше 10 заявлений от пострадавших граждан разных регионов Российской Федерации, по которым следователями Следственного управления МУ МВД России «Якутское» возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Поиск и установление других потерпевших граждан продолжен.

В настоящее время в отношении всех троих подозреваемых Якутским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.