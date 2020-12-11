11.12.2020
15:20
251
Происшествия
Видео задержания подозреваемого в Якутии
В Нерюнгри задержан подозреваемый, находящийся в федеральном розыске.
Сегодня сотрудниками ДПС Отдела МВД России по Нерюнгринскому району задержан ранее судимый 32-летний мужчина, находящийся в федеральном розыске за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.
В ходе досмотра транспортного средства полицейскими было обнаружено и изъято синтетическое вещество, предположительно наркотическое.
Задержанный заключен под стражу по решению суда.
Источник: Отдел МВД России по Нерюнгринскому району
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
11.12.2020
198
11.12.2020
236
11.12.2020
122
11.12.2020
96
11.12.2020
307
11.12.2020
240
11.12.2020
261
11.12.2020
166
11.12.2020
272
11.12.2020
186
11.12.2020
1464
11.12.2020
372
11.12.2020
409
11.12.2020
403
11.12.2020
271
11.12.2020
282
11.12.2020
236
11.12.2020
214
11.12.2020
183
11.12.2020
1569
11.12.2020
1149
11.12.2020
1017
11.12.2020
265
11.12.2020
822
11.12.2020
1880
11.12.2020
307
11.12.2020
643
11.12.2020
4672
11.12.2020
1052
10.12.2020
3201
10.12.2020
1215
10.12.2020
971
10.12.2020
731
10.12.2020
1062
10.12.2020
2346
10.12.2020
512
10.12.2020
586
10.12.2020
564
10.12.2020
482
10.12.2020
430
10.12.2020
718
10.12.2020
3376
10.12.2020
789
10.12.2020
471
10.12.2020
441
10.12.2020
434
10.12.2020
410
10.12.2020
2824
10.12.2020
1444
10.12.2020
442
10.12.2020
588
10.12.2020
560
10.12.2020
457
10.12.2020
518
10.12.2020
1790
10.12.2020
548
10.12.2020
958
ТОП НОВОСТИ
05.12.2020
12569
11.12.2020
4693
05.12.2020
4006
07.12.2020
3438
10.12.2020
3378
08.12.2020
3318
10.12.2020
3206
05.12.2020
3034
09.12.2020
2912
10.12.2020
2825