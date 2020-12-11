Видео задержания подозреваемого в Якутии

В Нерюнгри задержан подозреваемый, находящийся в федеральном розыске. Сегодня сотрудниками ДПС Отдела МВД России по Нерюнгринскому району задержан ранее судимый 32-летний мужчина, находящийся в федеральном розыске за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. В ходе досмотра транспортного средства полицейскими было обнаружено и изъято синтетическое вещество, предположительно наркотическое. Задержанный заключен под стражу по решению суда.

Источник: Отдел МВД России по Нерюнгринскому району

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