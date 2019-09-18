Видео: Задержание бывшего эксперта ГКУ «Управтодор» в Якутии





По подозрению в получении взяток в крупном размере задержан бывший ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела эксплуатации ГКУ «Управтодор».

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по материалам проверки, проведенной сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия), возбуждено уголовное дело в отношении бывшего ведущего эксперта дорожного хозяйства отдела эксплуатации ГКУ «Управтодор по Республике Саха (Якутия)». Он подозревается в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взяток в крупном размере).

По данным следствия, в сентябре 2016 и в апреле 2017 года подозреваемый потребовал от генерального директора Общества с ограниченной ответственностью, которое выполняло работы в сфере дорожного строительства по государственному контракту по ремонту автодороги «Амга» в Усть-Майском районе республики, денежные средства за беспрепятственную приемку работ и последующее перечисление денег данному предприятию из ГКУ.

Генеральный директор, желая своевременной оплаты денежных средств для возглавляемой им организации, был поставлен подозреваемым в условия, при которых согласился на незаконное предложение.

По данным следствия, выполняя указанные договоренности, гендиректор дважды лично передавал подозреваемому требуемые суммы в размере 200 и 400 тысяч рублей соответственно.

Полученными денежными средствами ведущий эксперт распорядился по своему усмотрению.

18 сентября 2019 года мужчина задержан по подозрению в совершении указанных преступлений, с ним проводятся следственные действия. В ближайшее время он будет доставлен в изолятор временного содержания.

В рамках расследования уголовного дела следователи устанавливают причастность подозреваемого к совершению других преступлений. Расследование продолжается.

Видео задержания: