Видео: Зачем понадобился стакан Айсену Николаеву и Евгению Григорьеву?

Глава Якутии и мэр Якутска появились на красиво снятом видеоролике, рекламировавшем новое окружное шоссе, которое запустили в Якутске. Для демонстрации гладкости дорожного покрытия им понадобился стакан воды — смотрите видео.

Фото: Телеграмм Источник: Телеграмм

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх