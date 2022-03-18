Видео: Юлияна довела Ангарскую до слез

Сегодня, 18 марта, на телеканале НТВ прошла передача «Страна талантов», в которой принимает участие виртуоз-хомусист из Якутии Юлияна Кривошапкина-Дьуруйээнэ. В жюри входит наша землячка из Нерюнгри Надежда Ангарская, участница шоу Камеди вумен. Композиция Юлияны на хомусе «Звуки природы» растрогала Ангаскую до слез.

Фото: Соцсети Источник: Соцсети

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