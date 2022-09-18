18.09.2022
06:58
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Праздники

Видео: яркие моменты юбилея Покровска

Видеофакт. Салют в честь юбилея города Покровска в быстрой съемке🎇 Сегодня Покровску исполнилось 340 лет с момента основания и 25 лет назад его официально признали городом. Несколько ярких моментов праздника Покровска запечатлел тгк @nvk_khangalas1.

Новый «сухой фонтан» в городе Покровске в замедленной съемке

На Дне города Покровска парень сделал предложение своей девушке. Это было очень быстро, но очень романтично.

Фото: тгк @nvk_khangalas1
Источник: тгк @nvk_khangalas1

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