18.09.2022
06:58
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Праздники
Видео: яркие моменты юбилея Покровска
Видеофакт. Салют в честь юбилея города Покровска в быстрой съемке Сегодня Покровску исполнилось 340 лет с момента основания и 25 лет назад его официально признали городом. Несколько ярких моментов праздника Покровска запечатлел тгк @nvk_khangalas1.
Новый «сухой фонтан» в городе Покровске в замедленной съемке
На Дне города Покровска парень сделал предложение своей девушке. Это было очень быстро, но очень романтично.
Фото: тгк @nvk_khangalas1
Источник: тгк @nvk_khangalas1
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