Видео: Якутянка рассказала, как ее обманули лже-сотрудники банка по телефону

Очередной жертвой лжесотрудников банка стала 44-летняя артистка театра. Схема остается прежней: потерпевшей позвонили «сотрудники» банка и сообщили, что на её имя хотят оформить кредит на 3 млн рублей, а для предотвращения мошеннических действий ей необходимо оформить «встречный» кредит. Под этим предлогом лжеспециалисты убедили женщину пойти в отделение банка и взять кредит на сумму 80 тысяч рублей, которые она отправила на «киви-кошелек». Когда лжесотрудники банка стали настаивать на необходимости оформления еще одного кредита, женщина поняла, что разговаривает с мошенниками.

Сейчас мошенничество по телефону стало очень распространенным, каждый день жители Якутии попадаются на уловки лже-сотрудников финансовых организаций. За минувшие выходные дистанционные мошенники обманули четверых жителей г. Якутска, похитив у них в общей сумме 439 888 рублей. Среди потерпевших трое женщин и один мужчина в возрасте от 25 лет до 51 года.

Так, двое горожан попались на уловку мошенников, выставив свои объявления о продаже товаров на сайте. 25-летний мужчина продавал двуспальный матрас за 10 тысяч рублей, а 30-летняя женщина — зимнюю куртку за 4 тысячи рублей. В ходе переписки с потенциальными покупателями, они получили от них ссылки якобы для получения оплаты за товар. Пройдя по ней, потерпевшие ввели данные банковских карт и трёхзначный смс-код. Сразу после этого с их банковских карт были сняты денежные средства: мужчина лишился 10 тысяч рублей, а женщина 53 916 рублей. При этом лжепокупатели перестали выходить на связь.

51-летняя горожанка, работающая инженером на предприятии, увидела в интернете рекламу «Газпром-инвестиции», прошла по ссылке и оставила свои данные для связи. Вскоре ей поступил звонок от якобы менеджера компании «Газпром». Мужчина рассказал, что на их площадке за короткий срок можно хорошо заработать. Женщина заинтересовалась и продолжила общение с другими менеджерами, которым она предоставила фотографию паспорта, квитанций ЖКХ и банковской карты. В итоге «аналитик компании» под различными предлогами убедила потерпевшую переводить им различные суммы. Таким образом, за несколько дней женщина «инвестировала» мошенникам 295 972 рубля.

Уважаемые жители Якутии! Не верьте рекламе в интернете о быстром и лёгком заработке, за ней зачастую стоят аферисты!

Если вам звонят незнакомцы, представляясь «службой безопасности банка», и сообщают, что мошенники пытаются оформить кредит на ваше имя, затем просят продиктовать данные карты, убеждают перевести деньги на отдельный «безопасный счет», а также оформить «встречный» кредит для защиты ваших денежных средств, то НЕ ВЕРЬТЕ! Это и есть мошенники!

Работник банка никогда не попросит вас назвать коды безопасности с обратной стороны карты, коды из СМС или номер банковской карты. Это делают только мошенники!