Видео: Якутянин раскусил уловки и разыграл мошенников

За 10 месяцев текущего года на территории Якутии зарегистрировано 1879 преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. За это время общий ущерб, причиненный якутянам, составил порядка 203 миллиона рублей.

Но не все якутяне доверчивы и наивны, например, один житель Якутска разгадал уловки мошенников, когда ему поступило в мессенджере сообщение о внезапном выигрыше 30 тысяч рублей в розыгрыше. Ему пообещали выплатить деньги при условии, что он переведет им 5% от выигрыша, что составило 1500 рублей.

Но мужчина был в курсе о подобных способах обмана, поэтому проявил бдительность и продолжил разговор из любопытства. Мошенники для убедительности отправили ему переписки якобы с победителями прошлых розыгрышей, которые сообщали о получении денег и благодарили организаторов. Мужчина продолжил переписку с аферистами, которые упорно уговаривали его перевести комиссию. А в конце посмеялся над ними, написав с иронией, что его отговорила… бабушка.

Мошенники остались ни с чем.

На видео