Видео: Якутянин год рисовал портреты Героев Советского Союза

За годы войны на фронт ушло более 62 тысяч якутян, из них вернулись домой около 23 тысяч. За четыре года войны 24 жителя Якутской АССР были удостоены высокого звания — Герой Советского Союза.

К 76-летию Победы в Великой Отечественной войне торгово-производственная компания Камелек выступила гарантом патриотического проекта «Спасибо героям, спасибо солдатам!»

«Спасибо героям, спасибо солдатам!»— это галерея портретов наших земляков, заслуженно получивших звание Героев Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Портреты якутян — Героев Советского Союза написаны юным художником-выпускником школы №1 Николаем Николаевым.

Больше года Николай работал над созданием галереи портретов прославленных подвигом наших земляков. Якутяне Герои родились и выросли, учились и работали долгие годы здесь, на нашей якутской земле. Они навсегда вписали свои имена в летопись Республики Саха.

В годовщину Победы вы тоже можете приобрести в «Камельке» буклет на долгую память о ваших земляках. Он непременно будет полезен грядущим поколениям вашей семьи, для классных и внеклассных занятий.

Цена — 450 рублей.