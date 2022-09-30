30.09.2022
18:57
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Общество

Видео: Якутским резервистам в Уссурийске передали посылку от земляков

Якутяне передали посылку резервистам, дислоцированным в расположение 83-ей гвардейской десатно-штурмовой бригады в городе Уссурийск. Ребята выразили отдельную благодарность всем матерям и чурапчинцам, сообщает тгк @djiikey

Источник: тгк @djiikey

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