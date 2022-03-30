Видео: Якутских всадников застигла метель на въезде в Кемерово

Сурова природа не только на севере Якутии, но и в Кемеровской области даже в конце марта. Сквозь метель и снег оймяконские всадники и их лошади продолжают свой путь — им не привыкать к погодным превратностям.

Источник: YouTube канал Удивительная Якутия

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