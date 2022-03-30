30.03.2022
20:21
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Путешествия & Отдых
Видео: Якутских всадников застигла метель на въезде в Кемерово
Сурова природа не только на севере Якутии, но и в Кемеровской области даже в конце марта. Сквозь метель и снег оймяконские всадники и их лошади продолжают свой путь — им не привыкать к погодным превратностям.
Источник: YouTube канал Удивительная Якутия
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