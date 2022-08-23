23.08.2022
18:10
323

Желток

Видео: Якутские коровы становятся умнее!

Корова сама открыла дверь забора, съела весь огород и, открыв дверь, убежала. Автор видео смеется, что коровы становятся все умнее и умнее. Видео: wrkifgh разместил тгк @yakutia_kp

Фото: wrkifgh
Источник: тгк @yakutia_kp

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