01.04.2023
12:42
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Якутия

Видео: «Якут» — инструктор новобранцев батальона «Ахмат»

Вы думали в батальоне «Ахмат» служат только чеченцы?
Как бы не так. В составе батальона работают бойцы из самых разных уголков нашей необъятной страны. Этот рассказ про нашего военного с позывным «Якут».

«Якут» — инструктор для новобранцев в зоне СВО. За время своего пребывания в разных местах зоны спецоперации «Якут» получил колоссальный боевой опыт, который теперь передает младшим товарищам.

Источник: тгк Спецоперация Z

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