Видео: «Якут» — инструктор новобранцев батальона «Ахмат»

Вы думали в батальоне «Ахмат» служат только чеченцы?

Как бы не так. В составе батальона работают бойцы из самых разных уголков нашей необъятной страны. Этот рассказ про нашего военного с позывным «Якут».

«Якут» — инструктор для новобранцев в зоне СВО. За время своего пребывания в разных местах зоны спецоперации «Якут» получил колоссальный боевой опыт, который теперь передает младшим товарищам.